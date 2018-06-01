Белорусскую федерацию хоккея может возглавить тренер сборной президента
После провала национальной сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира, который прошел в Дании, в высших эшелонах власти рассматривается вопрос смены главы Белорусской федерации хоккея (ФХРБ) Семена Шапиро.
По информации шефа хоккейного отдела
Журналист отмечает, что вопрос снятия Шапиро «пока допустимый, однако не решенный».
Напомним, сборная Беларуси проиграла на турнире все свои матчи (Швеции — 0:5, Франции — 2:6 , России — 0:6, Швейцарии — 2:5, Чехии — 0:3, Австрии — 0:4, Словакии — 4:7) и вылетела из элиты мирового хоккея.
На фото: Дмитрий Басков
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