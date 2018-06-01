Белорусскую федерацию хоккея может возглавить тренер сборной президента

После провала национальной сборной Беларуси по хоккею на чемпионате мира, который прошел в Дании, в высших эшелонах власти рассматривается вопрос смены главы Белорусской федерации хоккея (ФХРБ) Семена Шапиро.

Фото с сайта НОК Беларуси

По информации шефа хоккейного отдела «ПБ» Вячеслава Федоренкова, не исключено, что отечественное хоккейное хозяйство доверят кому-то из двух кандидатур — Дмитрию Баскову (тренер хоккейной команды президента и детской команды «Грифоны», за которую выступает младший сын главы государства) и Геннадию Савилову (бывший форвард национальной сборной страны).

Журналист отмечает, что вопрос снятия Шапиро «пока допустимый, однако не решенный».

Напомним, сборная Беларуси проиграла на турнире все свои матчи (Швеции — 0:5, Франции — 2:6 , России — 0:6, Швейцарии — 2:5, Чехии — 0:3, Австрии — 0:4, Словакии — 4:7) и вылетела из элиты мирового хоккея.

На фото: Дмитрий Басков