Модный бренд выпустил купальники для «пышек» и «худышек»

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В первый день лета впору подумать об отдыхе, который многие любят проводить у воды — на озере, у реки или моря.

Конечно, прекрасная половина человечества к летнему сезону присматривает себе купальные наряды. Не всегда, правда, удается им найти и нужный размер, и нужный фасон, и нужную расцветку.

Бодипозитивный бренд пляжной одежды Moana Bikini решила не заострять свое внимание на «стандарте» и выпустила коллекцию как для «пышек», так и для «худышек».

В рекламной кампании, утверждают в фирме, использованы натуральные изображения, без использования фотошопа.

 

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Тэги: купальники лето отдых

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