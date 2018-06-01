В отношении пенсионера, который пьяным сбил маму с маленьким сыном, возбуждено уголовное дело

/ Происшествия
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В отношении 74-летнего пенсионера, который вечером 31 мая в Минске в состоянии алкогольного опьянения сбил маму с малолетним ребенком, возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, в последний день весны около 19 часов подозреваемый на автомобиле «Джили» на улице Матусевича совершил наезд на 24-летнюю женщину с двухлетним сыном. Пешеходы переходили дорогу по переходу на разрешающий сигнал светофора. Мать и ребенок получили тяжелые травмы, с которыми были госпитализированы. 

Пьяный пенсионер сбил на переходе женщину с трехлетним ребенком

После наезда водитель покинул салон авто. Прибывшие по вызову очевидцев сотрудники органов внутренних дел задержали его.

Освидетельствование показало, что пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как позже выяснилось, ранее он 27 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

УСК по Минску в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса, сообщает Следственный комитет.

Подозреваемый задержан.

Следователи обращаются с просьбой к свидетелям ДТП сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 017 389 54 06, 8 033 333 67 19 либо в оперативно-дежурную службу УСК по Минску: 8 017 389 55 55.

 

Фото Следственного комитета

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Тэги: ДТП пьяный водитель Следственный комитет Город: Минск

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  • Пора ужесточить наказание для таких нелюдей - мразей. Вплоть до смертной казни! тогда бы , задумались остальные , кто садиться за руль в таком виде. Выживет ли ребенок с такими повреждениями головы? если -да, то уже инвалид! эти отморозки калечат людям жизни, убивают детей, а потом выходят через 5 лет колонии на свободу! а этот , еще и скрыться пытался!
  • Пора ужесточить наказание для таких нелюдей - мразей. Вплоть до смертной казни! тогда бы , задумались остальные , кто садиться за руль в таком виде. Выживет ли ребенок с такими повреждениями головы? если -да, то уже инвалид! эти отморозки калечат людям жизни, убивают детей, а потом выходят через 5 лет колонии на свободу! а этот , еще и скрыться пытался!
  • Пора ужесточить наказание для таких нелюдей - мразей. Вплоть до смертной казни! тогда бы , задумались остальные , кто садиться за руль в таком виде. Выживет ли ребенок с такими повреждениями головы? если -да, то уже инвалид! эти отморозки калечат людям жизни, убивают детей, а потом выходят через 5 лет колонии на свободу! а этот , еще и скрыться пытался!