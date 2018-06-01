В Куропатах проходит акция против открытия развлекательного комплекса

/ Общество
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Около 15 человек участвуют в акции в урочище Куропаты против открытия тут развлекательного комплекса.

Фото Василия Семашко

«Ранее персонал сообщал, что открытие может состояться сегодня, однако позже в облисполкоме сообщили, что оно может быть перенесено», — рассказал БелаПАН перед началом акции сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская партия» Павел Северинец.

По его словам, подобные акции будут проходить в Куропатах 1-3 июня.

«Сегодня мы покажем, что готовы отстаивать Куропаты. Мы предлагаем владельцам передать эти здания общественности для открытия в них музея», — сказал Северинец.


«Поедем, поедим» в Куропаты. Ресторанный комплекс готовится к открытию

Активисты прошли через урочище под бело-красно-белым флагом. Сейчас они находятся возле здания развлекательного центра, на входе которого висит табличка «Закрыто».

В 50 метрах от Куропат должен открыться ресторан под названием «Поедем поедим». Несколько лет назад здесь планировалось создать развлекательный комплекс «Бульбаш-холл», строительство которого было заморожено. В управлении торговли Минского райисполкома БелаПАН подтвердили, что ресторан с таким названием был внесен в торговый реестр в начале февраля этого года.

Сюжет: Защита Куропат

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Тэги: Куропаты Персона: Павел Северинец Город: Минск

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  • Это у людей есть такое отклонение в психике- устроить ресторан на кладбище. В Брестской Крепости в 70 м от Вечного огня тоже бухают на свадьбах и корпоративах.
  • Это у людей есть такое отклонение в психике- устроить ресторан на кладбище. В Брестской Крепости в 70 м от Вечного огня тоже бухают на свадьбах и корпоративах.