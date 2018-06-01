Кобяков обсудил с Медведевым важные вопросы

В пятницу, первого июня, в Душанбе на полях саммита глав правительств государств-участников Содружества Независимых Государств состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева.

Фото пресс-службы Кабмина РФ

Как сообщили в пресс-службе правительства, в ходе диалога были подняты актуальные темы двустороннего сотрудничества.

В саммите также принимают участие главы правительств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также первый вице-премьер Армении, вице-премьер Азербайджана, вице-премьер Туркменистана, представитель Молдовы при уставных и других органах СНГ, глава Исполкома СНГ.