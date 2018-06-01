В Гродно студенты дважды грабили один и тот же бар

В Гродно два студента 1998 и 1999 годов рождения дважды грабили один и тот же бар. В один из дней подозреваемые отдыхали в увеселительном заведении на улице Калючинской. После закрытия бара студенты разбили окно, через проем проникли в помещение и украли кальяны и алкоголь.

На утро владелица обратилась в милицию, закрыла разбитое окно фанерой, а в зал поставила камеры видеонаблюдения с датчиками движения, которые сразу же передают картинку на мобильный телефон.

Спустя неделю ночью эти же студенты отогнули фанеру, пробрались в бар и принялись собирать кальян, алкоголь, продукты питания. Сработали датчики движения, владелице заведения пришла картинка происходящего и она сразу же сообщила в милицию.

Студенты были задержаны на месте преступления.