В Гродно студенты дважды грабили один и тот же бар

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В Гродно два студента 1998 и 1999 годов рождения дважды грабили один и тот же бар. В один из дней подозреваемые отдыхали в увеселительном заведении на улице Калючинской. После закрытия бара студенты разбили окно, через проем проникли в помещение и украли кальяны и алкоголь.

На утро владелица обратилась в милицию, закрыла разбитое окно фанерой, а в зал поставила камеры видеонаблюдения с датчиками движения, которые сразу же передают картинку на мобильный телефон.

Спустя неделю ночью эти же студенты отогнули фанеру, пробрались в бар и принялись собирать кальян, алкоголь, продукты питания. Сработали датчики движения, владелице заведения пришла картинка происходящего и она сразу же сообщила в милицию.

Студенты были задержаны на месте преступления.

В отношении них возбуждено уголовное дело, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

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Тэги: кража бар Город: Гродно

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