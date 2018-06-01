В Светлогорске задержаны братья-валютчики — у них изъята крупная сумма денег
Два брата из Светлогорска (45 и 42 года) были задержаны в момент незаконной валютно-обменной операции — они обменяли местной жительнице 50 долларов на 100 рублей.
По данным правоохранителей, во время осмотра их автомобиля были обнаружены и изъяты:
- 2,1 тыс. долларов;
- 520 евро;
- 158,5 тыс. российских рублей;
- 13619 белорусских рублей.
Отмечается, что ранее братья неоднократно привлекались к ответственности за нарушение валютно-обменных операций.
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