В Светлогорске задержаны братья-валютчики — у них изъята крупная сумма денег

Два брата из Светлогорска (45 и 42 года) были задержаны в момент незаконной валютно-обменной операции — они обменяли местной жительнице 50 долларов на 100 рублей.

По данным правоохранителей, во время осмотра их автомобиля были обнаружены и изъяты:

2,1 тыс. долларов;

520 евро;

158,5 тыс. российских рублей;

13619 белорусских рублей.

Отмечается, что ранее братья неоднократно привлекались к ответственности за нарушение валютно-обменных операций.