В Светлогорске задержаны братья-валютчики — у них изъята крупная сумма денег

/ Экономика
Просмотров: 242 Комментариев: 0

Два брата из Светлогорска (45 и 42 года) были задержаны в момент незаконной валютно-обменной операции — они обменяли местной жительнице 50 долларов на 100 рублей.

По данным правоохранителей, во время осмотра их автомобиля были обнаружены и изъяты:

  • 2,1 тыс. долларов;
  • 520 евро;
  • 158,5 тыс. российских рублей;
  • 13619 белорусских рублей.

Отмечается, что ранее братья неоднократно привлекались к ответственности за нарушение валютно-обменных операций.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: валютчики Город: Светлогорск

Другие материалы на эту тему:

У «менял» по-прежнему есть работа

У «менял» по-прежнему есть работа

Черный рынок валюты: от заката до расцвета

Черный рынок валюты: от заката до расцвета

На борьбу с чиновниками-валютчиками бросают КГБ

На борьбу с чиновниками-валютчиками бросают КГБ

У пунктов обмена валют придется поставить спецназовцев

У пунктов обмена валют придется поставить спецназовцев

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте