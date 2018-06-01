Более 500 компаний из 28 стран примут участие в международной выставке «Белагро-2018»

536 компаний из 28 стран примут участие в международной специализированной выставке «Белагро-2018», которая пройдет 5-10 июня в торговом центре «Глобус парк» (Минский район, агрогородок Щемыслица). Эти подробности о грядущей выставке 1 июня на пресс-конференции в Минске раскрыл заместитель генерального директора международной выставочной компании «Минскэкспо», директор «Белагро-2018» Александр Макавчик.

По сравнению с 2017 годом экспозиция выросла на три страны и на 29 участников.

Впервые на выставке пройдет День белорусской картошки, сообщил директор. По его словам, будет и «обширная деловая программа», презентации, мастер-классы, семинары, конкурсы.

На открытых площадках будет представлено 318 единиц сельскохозяйственной техники белорусского и импортного производства.