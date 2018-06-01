Лукашенко назначил нового начальника Госинспекции охраны животного и растительного мира

Александр Лукашенко согласовал назначение Юрия Тертеля новым начальником Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.

До настоящего времени Юрий Тертель являлся начальником Отдельной службы активных мероприятий или так называемого пограничного спецназа.

Он присутствовал 1 июня на мероприятии во время посещения главой государства пограничной заставы «Дивин» в Кобринском районе. Обращаясь к Юрию Тертелю, Александр Лукашенко подчеркнул, что в госинспрекции необходимо навести железный порядок, пишет БЕЛТА .

Прежний начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Сергей Новиков и его заместитель Александр Дунькович 2 мая были освобождены от должностей за непринятие мер по пресечению правонарушений и фактов коррупции в подведомственных организациях.