Белорусы задолжали по кредитам огромную сумму

В Беларуси физические лица задолжали отечественным банкам по кредитам на 1 мая 9 750,4 млн рублей.

По данным Национального банка, за I квартал этого года задолженность выросла примерно на 720 млн рублей (на начало года она составляла 9 031,9 млн. рублей).

Процентные ставки на депозитном и кредитном рынках в Беларуси в 2018 году будут оставаться вблизи текущих уровней. Такой вывод содержится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина, сделанном им на расширенном заседании правления.

Согласно новым правилам, утвержденным Нацбанком в апреле, белорусские банки с 1 мая обязаны рассчитывать коэффициент долговой нагрузки для определения платежеспособности клиента.

Выдавать кредиты без ограничений банки теперь смогут лишь тем физлицам, которые не имеют большой долговой нагрузки.