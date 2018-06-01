Макей о военной базе РФ в Беларуси: «Нет ничего невозможного»

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Беларусь не планирует размещение  на своей территории иностранных военных баз, но может пересмотреть позицию.

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил вчера на пресс-конференции в Брюсселе, передает «Голос Америки».

Белорусскую сторону настораживают планы Польши разместить на своей территории американский контингент, отметил министр. Макей сказал: «Я думаю, будет некая реакция на это намерение разместить новую военную авиабазу».

По словам Владимира Макея, Беларусь хочет снизить напряженность в регионе и поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой.

«Нет ничего невозможного ... На сегодняшний день мы не собираемся размещать новые иностранные военные базы на территории Беларуси, потому что мы хотим стабильности в нашем регионе. Мы не хотим быть нарушителем спокойствия. Однако, мы должны учитывать шаги, которые предпримут наши соседи», — пояснил министр.

В эти дни министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с рабочим визитом в Бельгии. Вчера он встретился с Высоким представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Федерикой Могерини.

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Тэги: российская авиабаза Персона: Владимир Макей

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