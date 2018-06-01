Педиатр-педофил из Крупок отправится за решетку на 9 лет и 6 месяцев
Вступил в законную силу приговор суда Борисовского района в отношении врача-педиатра из Крупок, осужденного за педофилию. Ему назначено окончательное наказание на 9 лет 6 месяцев лишения свободы.
42-летний житель Крупского района, работая врачом-педиатром и руководя педиатрическим отделением Крупской центральной районной больницы, с января 2011 года по июнь 2016-го совершал действия сексуального характера с находившимися на лечении малолетними и несовершеннолетними пациентами вопреки их воле. Для достижения преступных целей он применял насилие или использовал беспомощное состояние потерпевших.
Помимо этого мужчина признан виновным в использовании заведомо несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением. За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 167, ст. 168 и ч. 2 ст. 343-1 УК, суд Борисовского района в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил бывшему должностному лицу окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.
Суд также удовлетворил заявленные представителями потерпевших гражданские иски о материальной компенсации морального вреда.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы обвиняемого судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда оставила приговор суда Борисовского района без изменения, сообщает
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Суть этих обращений сводилась к тому, что задержанный просто качественно выполнял свои профессиональные обязанности. Коллеги медика подчеркивали, что осмотр педиатром половых органов пациентов прописан в учебно-методическом пособии «Физикальные методы исследования здорового и больного ребенка», которое утверждено БГМУ в качестве учебно-методического пособия.
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