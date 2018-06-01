Педиатр-педофил из Крупок отправится за решетку на 9 лет и 6 месяцев

Вступил в законную силу приговор суда Борисовского района в отношении врача-педиатра из Крупок, осужденного за педофилию. Ему назначено окончательное наказание на 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

42-летний житель Крупского района, работая врачом-педиатром и руководя педиатрическим отделением Крупской центральной районной больницы, с января 2011 года по июнь 2016-го совершал действия сексуального характера с находившимися на лечении малолетними и несовершеннолетними пациентами вопреки их воле. Для достижения преступных целей он применял насилие или использовал беспомощное состояние потерпевших.

Помимо этого мужчина признан виновным в использовании заведомо несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением. За совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 167, ст. 168 и ч. 2 ст. 343-1 УК, суд Борисовского района в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил бывшему должностному лицу окончательное наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

Суд также удовлетворил заявленные представителями потерпевших гражданские иски о материальной компенсации морального вреда.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы обвиняемого судебная коллегия по уголовным делам Минского областного суда оставила приговор суда Борисовского района без изменения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Как ранее писали Naviny.by , задержание педиатра вызвало широкий общественный резонанс в Крупках. Коллеги врача, сокурсники и друзья объединились для помощи ему и его родителям. В соцсетях были созданы группы в защиту врача. 80 человек, чьи дети лечились у задержанного, направили в управление СК по Минской области обращение в его защиту. Аналогичные письма направили врачи больницы Крупок и Республиканского научно-практического центра детской хирургии, где обвиняемый работал на должности медбрата, будучи студентом Белорусского государственного медуниверситета (БГМУ).

Суть этих обращений сводилась к тому, что задержанный просто качественно выполнял свои профессиональные обязанности. Коллеги медика подчеркивали, что осмотр педиатром половых органов пациентов прописан в учебно-методическом пособии «Физикальные методы исследования здорового и больного ребенка», которое утверждено БГМУ в качестве учебно-методического пособия.