Дело матери, избившей трехмесячного ребенка, направлено в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летней жительницы Быховского района. Она обвиняется в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения своему трехмесячному сыну.
Установлено, что с 8 по 10 марта женщина в состоянии алкогольного опьянения подвергала малыша избиению, нанеся ему множество ударов руками по различным частям тела.
Следователями преступление квалифицировано, как умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, совершенное в отношении заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, способом, носящим характер истязания (п.п. 1,3 ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса).
Противоправные действия обвиняемой были выявлены врачами Могилевской областной детской больницы в ходе планового осмотра ребенка.
Согласно выводам психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках расследования, на момент избиения сына обвиняемая психическими расстройствами не страдала, могла в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими.
В отношении женщины применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в суд,
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