Парламент Испании отправил правительство Рахоя в отставку

В пятницу, 1 июня, испанский парламент вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. Это решение поддержало 180 депутатов, 169 высказались против, один — воздержался.

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Представляющий консервативную Народную партию (137 из 350 мест в парламенте) Рахой, вынужден уйти из-за коррупционного скандала, в котором оказались замешаны бывшие деятели этой политической структуры, пишет DW .

Инициатором голосования стал лидер оппозиционной социалистической рабочей партии Педро Санчес, который намерен занять кресло премьера вместо Рахоя.

Добиться своего ему удалось при поддержке левых популистов из партии «Подемос» (71 депутат) и мелких парламентских групп, представляющих баскских и каталонских сепаратистов, как левых, так и правых.