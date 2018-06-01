Парламент Испании отправил правительство Рахоя в отставку
В пятницу, 1 июня, испанский парламент вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. Это решение поддержало 180 депутатов, 169 высказались против, один — воздержался.
Фото
Представляющий консервативную Народную партию (137 из 350 мест в парламенте) Рахой, вынужден уйти из-за коррупционного скандала, в котором оказались замешаны бывшие деятели этой политической структуры, пишет
Инициатором голосования стал лидер оппозиционной социалистической рабочей партии Педро Санчес, который намерен занять кресло премьера вместо Рахоя.
Добиться своего ему удалось при поддержке левых популистов из партии «Подемос» (71 депутат) и мелких парламентских групп, представляющих баскских и каталонских сепаратистов, как левых, так и правых.
Обсудим?