Львы, тигры, ягуар и медведь: из зоопарка Люнебаха сбежали хищники

Происшествие произошло в зоопарке национального парка Айфель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) в пятницу, 1 июня. Сообщается, что свои «жилища» покинули два льва, ягуар, два тигра и медведь.

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По его данным, в зоопарке города Люнебах на 30 гектарах содержатся около 400 животных.

Как пишет DW , медведя удалось застрелить вскоре после побега, поиск других зверей продолжается.

В поисковой операции участвует большое количество людей. Городские власти призвали местных жителей не покидать свои дома, а, увидев сбежавшее животное, немедленно сообщить в полицию.