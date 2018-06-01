Львы, тигры, ягуар и медведь: из зоопарка Люнебаха сбежали хищники
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Происшествие произошло в зоопарке национального парка Айфель (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) в пятницу, 1 июня. Сообщается, что свои «жилища» покинули два льва, ягуар, два тигра и медведь.
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По его данным, в зоопарке города Люнебах на 30 гектарах содержатся около 400 животных.
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В поисковой операции участвует большое количество людей. Городские власти призвали местных жителей не покидать свои дома, а, увидев сбежавшее животное, немедленно сообщить в полицию.
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