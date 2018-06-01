Зенитно-ракетный полк для охраны БелАЭС получил боевое знамя

/
Просмотров: 147 Комментариев: 0

На боевое дежурство полк ВВС и войск ПВО заступит в конце лета.

Фото: Минобороны Беларуси

Сегодня министр обороны Беларуси Андрей Равков вручил Боевое знамя 1146-му гвардейскому зенитному ракетному полку ВВС и войск ПВО и открыл в Островецком районе Гродненской области новый военный городок, сообщает пресс-служба Минобороны.

Задачами нового воинского формирования четырехбатарейного состава будут прикрытие БелАЭС и воздушного простанства страны на северо-западном направлении.

«Полк будет нести боевое дежурство с конца лета. В рамках работы в общей системе ПВО страны будет осуществлять физическое прикрытие вводимой в следующем году атомной электростанции», - цитирует министра БелТА.

1146-й гвардейский зенитно-ракетный полк был расформирован в 2001 году и возрожден 1 декабря 2017 года. Полк оснащен зенитными ракетными комплексами малой дальности 9К332МК или «Тор-М2К». Полк первым в Беларуси вооружён зенитным ракетным комплексом ПВО «Тор-М2», который способен бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах.

Сюжет: Беларусь строит АЭС

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: ПВО ВВС Персона: Андрей Равков

Другие материалы на эту тему:

С-400 не по карману. ПВО Беларуси поддерживают за счет советского «железа»

С-400 не по карману. ПВО Беларуси поддерживают за счет советского «железа»

Российские «Торы» помогут Беларуси прикрыть и военные объекты, и АЭС

Российские «Торы» помогут Беларуси прикрыть и военные объекты, и АЭС

Белорусскую систему ПВО прощупали на наличие новых дыр?

Белорусскую систему ПВО прощупали на наличие новых дыр?

Щит союза. Белорусская ПВО остается для России ключевым оборонным элементом

Щит союза. Белорусская ПВО остается для России ключевым оборонным элементом

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте