Зенитно-ракетный полк для охраны БелАЭС получил боевое знамя

На боевое дежурство полк ВВС и войск ПВО заступит в конце лета.

Фото: Минобороны Беларуси

Сегодня министр обороны Беларуси Андрей Равков вручил Боевое знамя 1146-му гвардейскому зенитному ракетному полку ВВС и войск ПВО и открыл в Островецком районе Гродненской области новый военный городок, сообщает пресс-служба Минобороны.

Задачами нового воинского формирования четырехбатарейного состава будут прикрытие БелАЭС и воздушного простанства страны на северо-западном направлении.

«Полк будет нести боевое дежурство с конца лета. В рамках работы в общей системе ПВО страны будет осуществлять физическое прикрытие вводимой в следующем году атомной электростанции», - цитирует министра БелТА .

1146-й гвардейский зенитно-ракетный полк был расформирован в 2001 году и возрожден 1 декабря 2017 года. Полк оснащен зенитными ракетными комплексами малой дальности 9К332МК или «Тор-М2К». Полк первым в Беларуси вооружён зенитным ракетным комплексом ПВО «Тор-М2», который способен бороться с баллистическими воздушными целями и крылатыми ракетами на различных высотах.