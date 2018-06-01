Евросоюз запускает коммуникационную кампанию о сотрудничестве с Беларусью

Высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини встретилась в Брюсселе с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

31 мая Европейский союз запустил коммуникационную кампанию «Вместе изменяем жизнь к лучшему», которая призвана подчеркнуть преимущества сотрудничества ЕС — Беларусь.

Данная коммуникационная кампания сконцентрирована на конкретных результатах сотрудничества между ЕС и Беларусью в таких сферах как экономический рост, энергоэффективность и здравоохранение.

Запуск данной кампании также совпадает по времени со встречей в Брюсселе между главой по внешней политике ЕС Федерикой Могерини и министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Ежегодно серии программ совместными усилия реализуются на территории Беларуси, создавая новые рабочие места, улучшая условия жизни и предоставляя новые возможности для всех граждан страны.

С 2014 по 2017 год пакет помощи Европейского союза Беларуси в рамках Европейского инструмента соседства был профинансирован в объеме 91,5 млн евро.

Кампания «Вместе изменяем жизнь к лучшему» запущена в социальных медиа, представляя собой ролик, постеры, печатные и цифровые медиаформаты целенаправленной и конкретной информации о существующих и осуществленных проектах ЕС.