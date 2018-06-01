Лукашенко: может быть, мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством

Александр Лукашенко видит главную угрозу миру в столкновении крупных держав. Об этом он заявил 1 июня, общаясь с пограничниками и их семьями при посещении погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе Брестской области.

Фото пресс-службы президента

«Основная угроза, как я ее вижу, — столкновения интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение — это США с Китаем. Китайцы поднялись, они вышли в лидеры по многим направлениям. Естественно, американцы не хотят терять лидирующее положение и свой монополизм в мире. По этой линии происходит главное столкновение. Столкновение между Россией и Западом, Россией и США. Есть трения между Индией и Китаем, очень много проблем между Китаем и Вьетнамом по островам Спратли», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что «эти столкновения в чем-то проявляются», например в ситуации на Донбассе и в Сирии, а «это уже открытое противостояние». Что касается Сирии, Лукашенко добавил, что там столкнулись интересы крупных держав. «Лоб в лоб стоят на позициях порой Россия, особенно Иран и США», — заявил он.

«Точно так и в Украине. Мне кажется, что там бы, может быть, и был мир, если бы в этом противостоянии не были заинтересованы другие. Вы знаете кто», — сказал глава государства.

Лукашенко упомянул трения между США и Евросоюзом в отношении поставок стали и алюминия, отметил использование санкционной политики в решении тех или иных вопросов. «А что такое санкция? Это потеря денег, напряжение в обществе. Каждый защищает свои экономические интересы. Я боюсь, чтобы вот эти торговые и информационные войны не переросли где-то в горячее столкновение, особенно крупных держав, которые имеют определенные ядерные потенциалы. Вот тогда будет жарко всем», — заявил официальный лидер.

Он отметил, что «малые и средние государства, которых большинство, не должны, как флюгеры, следовать в русле политики крупных мировых игроков». «Мы должны проводить жесткую политику и вместе выступать за свои интересы», — считает глава государства.

Лукашенко упомянул и о ситуации в Украине «в плане перспектив развития геополитической обстановки в регионе». По его словам, в этом вопросе есть некоторая неопределенность.

«Если Украина будет в НАТО — другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией «воевать со всеми», то это третья ситуация, еще более сложная. Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, — вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным», — заявил белорусский руководитель.