Лукашенко: может быть, мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством

/ Политика
Просмотров: 47 Комментариев: 0

Александр Лукашенко видит главную угрозу миру в столкновении крупных держав. Об этом он заявил 1 июня, общаясь с пограничниками и их семьями при посещении погранзаставы «Дивин» в Кобринском районе Брестской области.

Фото пресс-службы президента

«Основная угроза, как я ее вижу, — столкновения интересов крупных государств. Посмотрите, что происходит. Главное столкновение — это США с Китаем. Китайцы поднялись, они вышли в лидеры по многим направлениям. Естественно, американцы не хотят терять лидирующее положение и свой монополизм в мире. По этой линии происходит главное столкновение. Столкновение между Россией и Западом, Россией и США. Есть трения между Индией и Китаем, очень много проблем между Китаем и Вьетнамом по островам Спратли», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства подчеркнул, что «эти столкновения в чем-то проявляются», например в ситуации на Донбассе и в Сирии, а «это уже открытое противостояние». Что касается Сирии, Лукашенко добавил, что там столкнулись интересы крупных держав. «Лоб в лоб стоят на позициях порой Россия, особенно Иран и США», — заявил он.

«Точно так и в Украине. Мне кажется, что там бы, может быть, и был мир, если бы в этом противостоянии не были заинтересованы другие. Вы знаете кто», — сказал глава государства.

Украина вступит в НАТО в течение 10 лет, — Порошенко

Лукашенко упомянул трения между США и Евросоюзом в отношении поставок стали и алюминия, отметил использование санкционной политики в решении тех или иных вопросов. «А что такое санкция? Это потеря денег, напряжение в обществе. Каждый защищает свои экономические интересы. Я боюсь, чтобы вот эти торговые и информационные войны не переросли где-то в горячее столкновение, особенно крупных держав, которые имеют определенные ядерные потенциалы. Вот тогда будет жарко всем», — заявил официальный лидер.

Он отметил, что «малые и средние государства, которых большинство, не должны, как флюгеры, следовать в русле политики крупных мировых игроков». «Мы должны проводить жесткую политику и вместе выступать за свои интересы», — считает глава государства.

Лукашенко упомянул и о ситуации в Украине «в плане перспектив развития геополитической обстановки в регионе». По его словам, в этом вопросе есть некоторая неопределенность.

«Если Украина будет в НАТО — другая ситуация, если не будет в НАТО, но там возобладают слишком националистические тенденции с ориентацией «воевать со всеми», то это третья ситуация, еще более сложная. Я часто россиянам говорю, которые боятся, что Украина станет натовской, что, может быть, придут времена, когда мы будем радоваться, что Украина в НАТО, а не стала каким-то бандитским государством, где будут отдельные бандформирования и группировки, — вот там нам мало не покажется: и России, и Беларуси, и всем остальным», — заявил белорусский руководитель.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: внешняя политика Украина-НАТО Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Лавров в Минске. К нам приехал кремлевский ревизор?

Лавров в Минске. К нам приехал кремлевский ревизор?

Лукашенко намеками пожурил Трампа и Путина за авантюризм

Лукашенко намеками пожурил Трампа и Путина за авантюризм

Денис Мельянцов: белорусская власть стала более «отзывчивой»

Денис Мельянцов: белорусская власть стала более «отзывчивой»

Минск сгущает краски на внешней арене, чтобы свой режим не казался мраком

Минск сгущает краски на внешней арене, чтобы свой режим не казался мраком

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте