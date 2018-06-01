За месяц в Минске изъяли тонну некачественных фруктов

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены на 221 объекте. Это 73 процента.

Журналист «Рэспублікі» вместе со специалистами санитарно-эпидемиологической службы отправился инспектировать палатки с овощами и фруктами во Фрунзенском районе Минска.

Первая палатка на пересечении улиц Лобанка и Одинцова — и первое нарушение. Расфасованная по пакетам морковь — с явными признаками плесени.

Следующий объект для проверки — буквально через дорогу. На прилавке гордо красуется разрезанный арбуз с надписью «образец». Его покупателю никогда не продадут. А если продадут, то нарушат санитарно-гигиенические правила. Но здесь гигиенисты тоже находят огрех. На зеленые пучки лука, укропа и редиса продавец так и не находит документов. Это значит, что 290 граммов зелени и 2 килограмма редиса изымут из обращения. Утилизировать пришлось и два литра гранатового сока. На термометре +22 °С. Температура же хранения напитка, установленная изготовителем, — от 0 до 20 градусов.

В одной из палаток обнаруживаю брестскую клубнику. По крайней мере, так написано на ценнике. На деле по документам ягода оказывается «иностранкой» — приехала из Греции. Продавец оправдывается — не было времени переписать ценник.

Ухищрений у работников прилавка хватает. Ведь даже подгнившие и начавшие портиться овощи и фрукты порой можно продать совершенно спокойно. Просто подложить плесневелый помидор или начавший вянуть огурчик в пакет, и покупатель раскроет обман только дома. Как показывает практика, ругаться и отстаивать свои права возвращаются лишь единицы.

— В Минске работает около 140 объектов мелкой розницы. Каждый из них был обследован, а при выявлении нарушений объект проверялся повторно. За месяц мы проверили условия соблюдения санитарно-эпидемиологических требований субъектами мелкорозничной торговли на 301 объекте. Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства выявлены на 221 объекте. Это 73 процента. За нарушения предусмотрена административная ответственность, — уточнила Анна Новикова, врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

За последний месяц оштрафовали 14 должностных лиц на сумму 2 807 рублей, вынесли 7 предписаний о приостановлении деятельности, 101 предписание об изъятии продукции негарантированного качества.