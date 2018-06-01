В Кобринском районе трехлетний ребенок выпал из окна на пятом этаже

В Беларуси зафиксирован очередной случай выпадения ребенка из окна. На этот раз на карте происшествий появился Кобринский район.

Как сообщают следователи региона, несчастный случай произошел днем в четверг, 31 мая.

Предварительно установлено, что малыш находился в квартире со своими братом, сестрой, матерью и тетей. Взрослые не контролировали, чем занимаются дети. В один момент мальчик залез на подоконник и, зацепившись за горшок с цветком, выпал в открытое окно.

Ребенок получил травмы, с которыми был госпитализирован.

Вчера сообщалось, что в отношении 31-летней жительницы Гродно возбуждено дело по ст. 155 УК. Поводом для уголовного преследование стало падение ее четырехлетнего сына из окна третьего этажа.

Происшествие произошло 24 мая в одном из многоквартирных домов по улице Домбровского. Женщина с двумя детьми пришла в гости к своим друзьям, где распивала с ними спиртные напитки, не уделяя должного внимания чадам.

В крови матери в ходе освидетельствования было обнаружено 2,6 промилле алкоголя.

Также сообщалось, что в Брестской области, оставленный без присмотра на мгновение ребенок едва не погиб — в результате падения из окна на первом этаже годовалая девочка получила травмы.