Мадрид утвердил антииспанское правительство Каталонии

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В него не вошли политики, которые находятся в тюрьмах или бежали за границу.

Сегодня имена новых министров были опубликованы в официальном журнале каталонского правительства, сообщает AFP. Инаугурация членов нового правительства состоится 2 июня.

После этого новому каталонскому правительству будет разрешено взять на себя свои обязанности, и когда это произойдет, прямое управление Мадрида над регионом будет отменено.

Ранее власти Испании отказались утверждать новое правительство Каталонии. При этом Мадрид признал полномочия нового главы Каталонии Хоакима Торра.


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Торра пообещал верно исполнять свои обязанности и быть преданным «народу Каталонии» и не упомянул в присяге о короле Испании Филиппе VI и испанской конституции. На лацкан пиджака Торра прикрепил желтую ленточку в знак солидарности с арестованными активистами и политиками, выступающими за независимость Каталонии. Торра является близким соратником Карлеса Пучдемона, прежнего главы региона.

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Тэги: Испания-Каталония Каталония борьба за независимость Персона: Хоаким Торра Город: Барселона

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