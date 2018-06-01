Мадрид утвердил антииспанское правительство Каталонии

В него не вошли политики, которые находятся в тюрьмах или бежали за границу.

Сегодня имена новых министров были опубликованы в официальном журнале каталонского правительства, сообщает AFP . Инаугурация членов нового правительства состоится 2 июня.

После этого новому каталонскому правительству будет разрешено взять на себя свои обязанности, и когда это произойдет, прямое управление Мадрида над регионом будет отменено.

Ранее власти Испании отказались утверждать новое правительство Каталонии. При этом Мадрид признал полномочия нового главы Каталонии Хоакима Торра.

Торра пообещал верно исполнять свои обязанности и быть преданным «народу Каталонии» и не упомянул в присяге о короле Испании Филиппе VI и испанской конституции. На лацкан пиджака Торра прикрепил желтую ленточку в знак солидарности с арестованными активистами и политиками, выступающими за независимость Каталонии. Торра является близким соратником Карлеса Пучдемона, прежнего главы региона.