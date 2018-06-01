В Минске задержали активиста Legalize Belarus

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Петра Маркелова вызвали на профилактическую беседу в Московское РУВД.

Задержанный успел сообщить правозащитникам, что в его отношении составили протокол за «нарушение порядка проведения массовых мероприятий, совершенное повторно в течение года после наложения», сообщает БелаПАН.

В последний день мая Маркелов разместил на своей странице в Facebook фото у здания Министерства внутренних дел с плакатом «Заблокируйте 86.57.250.202» — эти цифры обозначают IP-адрес сайта МВД.

Министерство информации 17 мая ограничило доступ к 22 интернет-ресурсам за торговлю наркотическими средствами и пропаганду их потребления.

Инициатива Legalize Belarus выступает за легализацию «легких» наркотиков.

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Тэги: легалайз легкие наркотики Персона: Петр Маркелов

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