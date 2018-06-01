Лукашенко встретится с вице-президентом ЕБРР

Вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Ален Пию посетит Беларусь с 4 по 7 июня.

Пию, в сопровождении управляющего директора ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсиса Малижа и регионального директора ЕБРР Бруно Бальванеры, также проведет встречи с заместителями премьер-министра Владимиром Семашко и Василием Матюшевским, высшим руководством деловых кругов, банков и подпишет несколько проектных соглашений в государственном и частном секторах, передает БелаПАН .

В 2016 году ЕБРР принял четырехлетнюю стратегию для Беларуси, в которой отражены изменения политической обстановки в стране и признается повышение уровня ее международной открытости. В 2017 году банк выделил нашей стране 163 млн евро в рамках 14 проектов. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году он инвестировал более 2 млрд евро в 95 проектов.

В правительстве Беларуси ожидают роста инвестиций в белорусскую экономику со стороны ЕБРР до 500 млн — 1 млрд долларов в год. Об этом вице-премьер Владимир Семашко заявил 30 мая в рамках Белорусского промышленного форума.