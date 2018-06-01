Глава МИД Беларуси посетил Бельгию впервые с 1995 года

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Владимира Макея пригласил заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерс. Это первый двусторонний визит главы внешнеполитического ведомства Беларуси в Бельгию с 1995 года.

Владимир Макей и Дидье Рейндерс. Фото пресс-службы МИД Беларуси

В первый день министры посетили выставку французского живописца Фернана Леже, экспонируемую во Дворце изящных искусств. В ходе встречи они обсудили состояние и перспективы взаимодействия в гуманитарной и культурной сферах, условились оказывать содействие организации совместных мероприятий, передает БелаПАН.

Также Макей встретился с высоким представителем ЕС по иностранным делам и общей политике безопасности — заместителем председателя Еврокомиссии Федерикой Могерини. Они обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-европейского сотрудничества, включая возможное подписание приоритетов партнерства между Беларусью и ЕС.

Вечером 31 мая глава МИД Беларуси встретился с представителями ряда крупных мировых СМИ, в том числе Wallstreet Journal, Reuters, Bloomberg.

1 июня состоялись переговоры Макея с Дидье Рейндерсом. Министры приветствовали достижение авиационными властями двух государств договоренности об увеличении количества прямых авиарейсов между двумя странами (до пяти прямых рейсов в неделю), а также о создании необходимых условий для начала сотрудничества в сфере воздушных грузоперевозок и об осуществлении до пяти грузовых рейсов каждой стороной еженедельно.

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС

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Тэги: Беларусь-Бельгия Беларусь-ЕС Персона: Дидье Рейндерс Владимир Макей Федерика Могерини Город: Брюссель

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