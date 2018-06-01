Глава «Белгазпромбанка» раскритиковал статью «Советской Белоруссии» о ПВТ

Председатель правления банка Виктор Бабарико, который имеет диплом математика-программиста, написал ироничный пост в Facebook.

Банкира возмутила статья Максима Осипова, известного своим нелепым высказыванием: «Польша — страна-ублюдок и страна-выродок планеты. Хуже разве что нынешняя Украина».

«В "Советской Белоруссии" опубликована заметка "Дополненная реальность", где приведены цифры по основным показателям нашей ИТ-страны. Такая подача информации очень необычна для нашей страны в принципе, т.к. позволяет эти цифры сопоставлять, а это чревато таким понятием как анализ. Что, в принципе, очень вредно для гражданина, т.к. любой анализ может породить дальнейшие выводы. А они могут быть разными. Поэтому у нас принято не обременять граждан возможностями анализировать — лучше цифр поменьше, а выводы однозначные — все не просто хорошо, а прекрасно», — начал свой пост Бабарико.

В середине статьи СБ говорится, что прибыль ПВТ за минувший год превысила миллиард долларов. А в конце указано, что программного продукта они произвели на 1 миллиард долларов. Сделано это 237 компаниями, которые насчитывают 33 200 сотрудников со средней зарплатой 4 000 рублей.

Далее банкир задается вопросом: «Как можно произвести программного продукта на 1 млрд как минимум — выплатить зарплату и получить прибыль превышающую 1 млрд.

Возможные варианты ответов:

1. Самый лучший — опечатка. Тогда буду ждать корректировки, но боюсь — не дождусь. Автор не входит в мои ФБ-друзья, а газета точно не заметит личного поста в ленте.

2. Следуя названию статьи — это все происходит в дополненной реальности, в которую я еще не погрузился, а значит пойду работать над собой.

3. В ПВТ есть скрытые от широкой общественности производимые товары (например ИТ-картошка, ИТ-мясо, ИТ-молоко или что-то еще кроме программного продукта), которые дают невероятную рентабельность, позволяющую получать миллиардную прибыль. Тогда выдохну и пойду их искать на прилавках магазинов.

4. Может это разный доллар. Я уже писал, что прибыль написана словом миллиард и отдельно «Долларов» с большой буквы, а весь объем произведенного программного продукта — цифрой 1 млрд долларов с маленькой. Вариант ответа мне нравится, но не знаю, чем они отличаются (кроме написания) и какой из двух долларов лучше.

5. Никаких расходов у компаний ПВТ вообще нет — зарплаты все возвращаются, все производственные мощности приобретаются за счет сотрудников, а возникающие расходы ими же покрываются за счет чего-то мне неведомого. Тогда это точно наше светлое будущее и я наконец дожил до новой общности человеков — ИТ-человек. Бескорыстный и приплачивающий за право жить и работать в ИТ-стране. Тогда стыдливо умолкаю, т.к. грешен — зарплату получаю и расходы организации не компенсирую. Но есть маяки — буду держать ориентир».