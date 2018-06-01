Зидану предложили тренировать сборную Катара за 200 млн евро
Бывший тренер «Реала» может получать более четырех миллионов евро в месяц на протяжении четырех лет.
По информации египетского бизнесмена Нагиба Савириса, Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему чемпионату мира за 200 млн евро.
«Зидан будет тренировать сборную Катара к чемпионату мира-2022 с зарплатой 50 миллионов евро в год на протяжении 4 лет. Деньги решают все?» — написал Нагиб Савирис.
В сентябре 2010 года Зидана выбрали послом катарской заявки на проведение ЧМ-2022. В декабре 2010-го года эта заявка победила, а француз получил щедрое вознаграждениие.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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