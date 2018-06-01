Зидану предложили тренировать сборную Катара за 200 млн евро

Бывший тренер «Реала» может получать более четырех миллионов евро в месяц на протяжении четырех лет.

По информации египетского бизнесмена Нагиба Савириса, Зидан будет готовить сборную Катара к домашнему чемпионату мира за 200 млн евро.

Zidane joining qatar to coach national team for World Cup 2022. 50mn à year over 4 years ...

Money talks ? — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 31 мая 2018 г.

«Зидан будет тренировать сборную Катара к чемпионату мира-2022 с зарплатой 50 миллионов евро в год на протяжении 4 лет. Деньги решают все?» — написал Нагиб Савирис.

В сентябре 2010 года Зидана выбрали послом катарской заявки на проведение ЧМ-2022. В декабре 2010-го года эта заявка победила, а француз получил щедрое вознаграждениие.

Официального подтверждения этой информации пока нет.