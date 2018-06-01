Трамп подтвердил историческую встречу с лидером КНДР в Сингапуре
Президент США заявил, что встретится с Ким Чен Ыном 12 июня.
Об этом он сообщил по итогам переговоров с заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем, передает
Американский лидер уточнил, что не планирует подписывать какие-либо документы на двустороннем саммите.
На прошлой неделе Трамп заявил, что не считает нужным встречаться с северокорейским лидером из-за «враждебных» заявлений Пхеньяна. В то же время он подчеркнул, что не исключает возможности саммита в будущем.
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