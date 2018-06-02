Минспорта учредило новую лотерею «Мой друг»

/ Спорт
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Организатором республиканской мгновенной лотереи «Мой друг» является республиканское унитарное предприятие по организации лотерей «Национальные спортивные лотереи».

Лотерея является республиканской, пассивной, мгновенной и проводится путем реализации лотерейного билета, говорится в постановлении Минспорта Беларуси № 32 от 16 мая 2018 года.

Срок проведения лотереи составляет пять лет с даты ее регистрации (перерегистрации) в государственном реестре лотерей. Призовой фонд лотереи составляет не менее 45% и не более 50% от общего объема реализации лотерейных билетов серии.

Приостановление либо досрочное прекращение проведения лотереи по инициативе организатора лотереи не допускается. Организатор лотереи обязан завершить проведение лотереи, в том числе осуществить выдачу выигрышей.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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Тэги: лотерея Минспорта Мой друг

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