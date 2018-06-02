До +30°С: на выходных в Беларуси ожидается сухая теплая погода

В выходные в Беларуси будет сухая теплая погода. Такой благоприятный прогноз сделали в Белгидромете.

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Так, в субботу, второго июня, погоду на территории страны будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем в северных и западных районах республики скажется влияние фронтального раздела.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северным и западным районам кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +7..+13°С, во второй половине дня повысится до +22..+28°С. Атмосферное давление будет падать.

В воскресенье, третьего июня, в Беларусь будет поступать теплая воздушная масса из Западной Европы. Ожидается теплая, в основном, сухая погода.

Ветер западной четверти умеренный, днем 4 июня порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +24..+30°С.