В крупном пожаре в Миорах подозревают плотника и бетонщика

/ Происшествия
Просмотров: 968 Комментариев: 0

В Миорах в связи с произошедшим пожаром возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК по факту уничтожения имущества по неосторожности в отношении двух работников ПМК-55.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, подозреваемыми по уголовному делу являются бетонщик 1962 года рождения и плотник-бетонщик 1967 года рождения.

По данным следствия, мужчины 1 июня работали на крыше физкультурно-оздоровительного центра.

Подозреваемые находятся на свободе – к ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Пожар ликвидировали в течение 2,5 часа.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: пожар Город: Миоры

Другие материалы на эту тему:

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

На пожаре в Верхнедвинском районе погибли четыре человека

На пожаре в Верхнедвинском районе погибли четыре человека

В Минске из-за загоревшегося мусора эвакуировали общежитие

В Минске из-за загоревшегося мусора эвакуировали общежитие

Спасатели ликвидируют пожар в Минске

Спасатели ликвидируют пожар в Минске

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте