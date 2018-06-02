В крупном пожаре в Миорах подозревают плотника и бетонщика
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В Миорах в связи с произошедшим пожаром возбуждено уголовное дело по ст. 219 УК по факту уничтожения имущества по неосторожности в отношении двух работников ПМК-55.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, подозреваемыми по уголовному делу являются бетонщик 1962 года рождения и плотник-бетонщик 1967 года рождения.
По данным следствия, мужчины 1 июня работали на крыше физкультурно-оздоровительного центра.
Подозреваемые находятся на свободе – к ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Пожар ликвидировали в течение 2,5 часа.
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