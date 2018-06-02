Лукашенко рассказал о доверии и дружбе с Италией

/ Беларусь-ЕС
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По случаю Днем провозглашения Республики Александр Лукашенко направил поздравительное послание своему итальянскому коллеге Серджио Маттареллу и народу этого государства.

Президенты Беларуси и Италии. Фото из архива пресс-службы президента

Он считает, что двусторонние отношения имеют прочные традиции взаимопонимания, доверия и искренней дружбы.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии конструктивного диалога с Италией.

Глава государства не сомневается, что связи Беларуси и Италии будут укрепляться в интересах мира и прогресса.

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Тэги: Беларусь-Италия Персона: Александр Лукашенко Серджио Маттарелла

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