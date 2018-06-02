Лукашенко рассказал о доверии и дружбе с Италией
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По случаю Днем провозглашения Республики Александр Лукашенко направил поздравительное послание своему итальянскому коллеге Серджио Маттареллу и народу этого государства.
Он считает, что двусторонние отношения имеют прочные традиции взаимопонимания, доверия и искренней дружбы.
Лукашенко подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии конструктивного диалога с Италией.
Глава государства не сомневается, что связи Беларуси и Италии будут укрепляться в интересах мира и прогресса.
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