Платежная система Visa сообщила о массовом сбое в работе

Многие европейские пользователи банковских карточек Visa стали свидетелями произошедшего первого июня массового сбоя в работе платежной системы.

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Как сообщает Visa, перебои в работе не связаны с деятельностью хакеров или других киберпреступников. Все дело в аппаратном сбое.

На данный момент система работает на уровне, близком к нормальному.

Ранее сообщалось, что из-за жары в Беларуси случились перебои со связью абонентов мобильного оператора velcom.