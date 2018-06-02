ГАИ проводит спецмероприятие

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Госавтоинспекция в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних проводится специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!».

Фото pixabay.com

Инспекторы предупреждают, что в дни проведения спецмероприятий (по пятое июня включительно) движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар.

Водителей призвали быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и особенно во дворах.

Как сообщалось ранее, вечером 31 мая в Минске пьяный пенсионер сбил на переходе женщину с трехлетним ребенком. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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Тэги: ГАИ Внимание — дети

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