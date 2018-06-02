В Беларуси начался национальный отбор на детское «Евровидение»

У желающих представить нашу страну на детском песенном конкурсе «Евровидение-2018» осталось меньше месяца, чтобы подать заявку на участие в национальном отборе.

В положении о конкурсе указано, что к прослушиванию будут допущены дети от 9 до 14 лет.

Претенденты должны представить жюри новую песню на белорусском или русском языке (использовать иностранный можно, но не более 40% от всего текста).

Записи ожидают по почтовому адресу НГТРК: 220114, Минск, улица Макаенка, 9. Необходимо сделать пометку «На детский конкурс песни «Евровидение-2018».

Последний день приема заявок — пятница, 29 июня.

Планируется, что гала-концерт пройдет в Минске не позднее 15 сентября.

Международных детский конкурс «Евровидение-2018» пройдет в этом году в Минске. Такое решение принял Европейский вещательный союз.

Победительницей прошлогоднего конкурса стала россиянка Полина Богусевич.

Представлявшая Беларусь Хелена Мерааи с композицией «Я самая» заняла 5-е место, набрав 149 баллов. Профессиональное жюри поставило Беларусь на пятое место (80 баллов), по результатам онлайн-голосования Беларусь стала четвертой (69 баллов).

Напомним, Беларусь участвует в детском «Евровидении» с момента его основания — с 2003 года. На счету страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней «Мы вместе», в 2007-м — Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями».