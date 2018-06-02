В Щучине горела поликлиника – было эвакуировано более ста человек

/ Происшествия
Просмотров: 123 Комментариев: 0

Происшествие произошло в районном центре вечером в пятницу, первого июня.

Фото pixabay.com

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал о пожаре на пульт дежурного поступил в 19:49.

Видеофакт. В Миорах произошел крупный пожар в здании ФОК

Отмечается, что администрацией поликлиники еще до приезда спасателей из здания было эвакуировано 109 человек (в том числе пятеро детей в возрасте от одного до одиннадцати лет).

В качестве одной из версий случившегося рассматривается короткое замыкание электропроводки установки для фотохимической обработки рентгеновских пленок (уничтожена во время пожара).

Также повреждена проявочная машина для обработки рентгеновских пленок, закопчены стены, потолок в кабинете.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: пожар поликлиника здравоохранение Город: Щучин

Другие материалы на эту тему:

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

В Гомеле нет вакцины от кори для взрослых

В Гомеле нет вакцины от кори для взрослых

Кадровый парадокс: две тысячи вакансий врачей, но дефицита медиков нет

Кадровый парадокс: две тысячи вакансий врачей, но дефицита медиков нет

«Денег нет». В Бобруйске объявили сбор средств на ремонт детской больницы

«Денег нет». В Бобруйске объявили сбор средств на ремонт детской больницы

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте