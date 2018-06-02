В Щучине горела поликлиника – было эвакуировано более ста человек
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Происшествие произошло в районном центре вечером в пятницу, первого июня.
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Как сообщили в региональном управлении МЧС, сигнал о пожаре на пульт дежурного поступил в 19:49.
Отмечается, что администрацией поликлиники еще до приезда спасателей из здания было эвакуировано 109 человек (в том числе пятеро детей в возрасте от одного до одиннадцати лет).
В качестве одной из версий случившегося рассматривается короткое замыкание электропроводки установки для фотохимической обработки рентгеновских пленок (уничтожена во время пожара).
Также повреждена проявочная машина для обработки рентгеновских пленок, закопчены стены, потолок в кабинете.
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