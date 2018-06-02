СБУ взяла подписку о неразглашении с ряда украинских журналистов

Группу журналистов вызвали в Службу безопасности Украины, где они дали подписку о неразглашении. Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что в расстрельном списке большинство - это журналисты.

О встрече в СБУ рассказали журналисты телеканала «Прямий» Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.

«Это встреча была связана, во-первых, с делом Бабченко, во-вторых, с вопросами безопасности журналистов, работающих в Украине сейчас», - сказал Ганапольский.

Журналисты подтвердили, что подписали документ о неразглашении.

Сообщается, что на встрече в СБУ были Осман Пашаев, Сергей Иванов, Юлия Мостовая, Айдер Муждабаев, Виталий Портников и другие неназванные представители СМИ.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что спецслужбам удалось получить список из 47 фамилий, потенциальных жертв киллеров.

«Большинство этих людей - это журналисты Украины, а также журналисты, которые уехали из России. Большинство из этих лиц журналисты, но не только они», - отметил Луценко.

Вечером 29 мая полиция заявила, что в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая председатель СБУ Василий Грицак объявил, что убийство было инсценировкой, а журналист жив. Грицак утверждал, что спецслужбе удалось раскрыть план по подготовке убийства журналиста. СБУ задержала гражданина Украины Г., которого, по словам Грицака, для организации убийства наняли российские спецслужбы. Как заявлял глава СБУ, организатор убийства Бабченко говорил о «необходимости устранения 30 человек на территории Украины».

Шевченковский районный суд Киеве 31 мая арестовал на 60 суток задержанного Бориса Германа, которого в СБУ считают организатором планируемого убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Журналист оставил свою родину в феврале 2017 года, имел возможность жить в Праге, но выбрал работу ведущим на крымскотатарском телеканале ATR в Киеве. Он объяснял решение уехать из России информацией о возможности открытия уголовного производства в отношении него.