Макей и Хан на встрече в Брюсселе обсудили вопросы практического взаимодействия между Беларусью и ЕС

1 июня в Брюсселе в рамках визита в Бельгию состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом.

Фото пресс-службы МИД Беларуси

На встрече был рассмотрен ход подготовки к 10-му раунду неформальных министерских диалогов Восточного партнерства по тематике гармонизации цифровых рынков. Мероприятия пройдет в Минске 21-22 июня.

Также Макей и Хан обсудили вопросы практического взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом по различным отраслевым направлениям, включая торговлю, транспорт, энергетику, охрану окружающей среды, стандартизацию, международную техническую помощь и другие.

Состоялся обмен мнениями о путях дальнейшего развития сотрудничества и придания ему более системного характера в контексте переговоров по приоритетам партнерства между Беларусью и ЕС и участия Беларуси в Восточном партнерстве, сообщает пресс-служба МИД.