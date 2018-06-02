Средний курс наличного доллара с начала года вырос на 0,9%

На 0,94% (с 1,992 до 2,01075 рубля) вырос в январе-мае средний курс наличного доллара. Об этом свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок белорусских банков.

В январе доллар подешевел на 0,73% (до 1,97755 рубля), в феврале — на 1,29% (до 1,95195), в марте — на 0,12% (до 1,94955), в апреле — подорожал на 2,67% (до 2,0016), в мае — на 0,46%.

Средний курс покупки увеличился за последний месяц на 0,62% (с 1,9907 до 2,003 рубля), продажи — на 0,30% (с 2,0125 до 2,0185).

Биржевой курс доллара вырос за январь на 0,39% (с 1,9727 до 1,9803 рубля), за февраль — снизился на 1,25% (до 1,9556), за март — на 0,28% (до 1,9501), за апрель — повысился на 2,56% (до 2), за май — на 0,62% (до 2,0123), с начала года — на 2,01%.