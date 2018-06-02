Более 2,6 млн рублей ущерба насчитали обвиняемым в мошенничестве руководителям фирмы «Белавтоконтинент»

Окончено следствие по делу руководителей столичной компании «Белавтоконтинент», обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и хищении путем использования служебных полномочий. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

По данным следствия, житель Минского района 1955 года рождения, являвшийся руководителем ООО «Белавтоконтинент», с апреля 2010 года по сентябрь 2016 года путем обмана и злоупотребления доверием завладел деньгами 78 граждан.

С января 2012 года противоправные действия совершались им совместно с сыном 1979 года рождения, который был учредителем данного общества и в мае 2014 года назначен на должность директора.

Девятнадцать человек передали отцу с сыном деньги в долг под предлогом развития бизнеса по продаже транспортных средств. Еще 59 человек заключили с ноября 2014 года по февраль 2016 года договоры с «Белавтоконтинентом» и внесли предоплату от 20% до 100% за автомобили «Сузуки», однако их не получили.

Действия обвиняемых повлекли причинение материального ущерба более чем на 2,6 млн рублей, сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

На квартиры в столице, коттедж в Минском районе, транспортные средства, ювелирные изделия и иные ценности фигурантов дела общей стоимостью свыше 502 тысяч рублей наложен арест.