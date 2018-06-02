Лукашенко: БРСМ должен работать без очковтирательства и формализма

БРСМ должен наладить живую работу с молодежью, без очковтирательства и формализма. Об этом 2 июня в Бресте, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Беларуси.

«Надо живая работа с молодежью, чтобы не было очковтирательства, формализма, бюрократии, которая была свойственна тому комсомолу, в котором я был. Надо больше живого дела», — сказал Александр Лукашенко.

Ему бы хотелось, «чтобы наш «комсомол» — БРСМ — был более активным, чтобы все общество видело не просто какие-то там периодические акции, но каждого человека в деле».

По словам Лукашенко, БРСМ и другие общественные организации позволяют выделить способных людей, из которых можно будет сформировать кадровый резерв.

«Сейчас такой резерв кадров создан, в том числе и с молодежью. Мы за ними наблюдаем, ведем их по жизни, чтобы они выросли в настоящую элиту нашего общества», — сказал официальный лидер, сообщает БЕЛТА .

30 июня состоялся отчетно-выборный съезд Белорусского республиканского союза молодежи, на котором первым секретарем центрального комитета организации был избран Дмитрий Воронюк, до этого руководивший Минской областной организацией БРСМ.

По словам Лукашенко, Администрации президента поручено начать тесную работу с БРСМ, чтобы реструктуризировать деятельность объединения, определить основные направления его работы.

«Сейчас жизнь такая, что надо постепенно, спокойно растить эту организацию, закалять ее. И, самое главное, нужны живые дела. Надо определиться, где молодежь в современном обществе должна приложиться, по каким направлениям, чтобы видели, что она чего-то стоит», — сказал официальный лидер.

В ближайшее время он намерен встретиться с руководством и наиболее активными членами молодежных объединений и других общественных организаций. «Чтобы определиться, где мы будем вместе работать, где они будут работать, а где будут персонально каждого направления», — сказал Лукашенко.