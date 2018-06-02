«Они уже сидят там — в следственном изоляторе». Лукашенко проанонсировал новые громкие дела

Александр Лукашенко проанонсировал новые громкие коррупционные разоблачения.

«Днями вы услышите еще новые факты. Они уже сидят там — в следственном изоляторе. Просто сейчас материалы готовим для того, чтобы вам сообщить, а вы общественность ознакомили с этим», — заявил глава государства 2 июня в Бресте, отвечая на вопросы журналистов.

«Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо», — подчеркнул Лукашенко, сообщает БЕЛТА .

Лукашенко отметил, что ему, конечно, неприятно, когда выясняется, что люди при высоких должностях занимаются коррупцией. «Но я ведь в послании народу и парламенту не тонко, а крупно намекнул. Потом где-то сказал, что на свободе лучше нищим, чем богатым в тюрьме. Это им был сигнал. Это обратили внимание на этот факт, а он же не один. К сожалению, десяток этих фактов», — сказал глава государства.

«Как на меня можно обижаться, если я, назначая людей, об этом постоянно их предупреждаю. Но это их судьба. Поэтому удивляться не надо. Со всеми будет то же самое, если будет обнаружено», — резюмировал белорусский лидер.

Вступая с посланием парламенту и народу 24 апреля, Лукашенко заявил, что «в нашей стране не должно быть места коррупции».

«Борьба с ней будет беспощадной и прозрачной. Люди должны понимать, что никакие ситуации не замалчиваются. Неприкасаемых нет. Здесь у меня разговор короткий: взял мзду — ответишь. Это было, есть и останется моей принципиальной позицией не только как президента, но и как человека и гражданина», — предупредил тогда чиновников официальный лидер.