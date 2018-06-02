В Куропатах продолжается акция против открытия развлекательного центра с рестораном

Общественные и политические активисты 2 июня вышли на повторную акцию против открытия развлекательного центра с рестораном «Поедем поедим» возле урочища Куропаты.

Около полудня десяток активистов, в том числе, Дмитрий Дашкевич и Вячеслав Сивчик пришли ко въездным воротам в развлекательный центр. Они развернули бело-красно-белый флаг и начали дежурство, чтобы не допустить возможное открытие этого комплекса. Позднее к ним присоединились Павел Северинец и Алексей Янукевич.

Сотрудников милиции пока не наблюдается.

Дашкевич сообщил БелаПАН , что еще до появления информации об открытии развлекательного центра было запланировано провести 2 июня толоку по благоустройству Куропат.

«Теперь мы просто пришли посмотреть — не заработал ли этот, так называемый «Бульбаш холл»? Видимо, не заработал. Поэтому мы еще некоторое время здесь побудем и пойдем работать в Куропаты — чистить кресты и высаживать цветы», — сказал он.

С 12 часов около десятка человек уже начали приводить в порядок главную площадку в урочище, где стоит памятный камень и мученический крест.

Еще примерно столько же человек приняли участие в экскурсии по Куропатам, которую для них провела экскурсовод Валерия Черноморцева.

Вячеслав Сивчик заявил БелаПАН , что активисты будут адекватно реагировать «на все то, что происходит в Куропатах».

«Людей тут сейчас хватает — кто-то на экскурсии, кто-то на благоустройстве, часть людей — у ворот — заявил политик. — Завтра здесь будет разрешенная властями акция КХП-БНФ. Цель всех этих действий заключается в том, чтобы люди не забывали о той угрозе, которая нависла над нашей национальной святыней. В любой момент власти могут приказать и табличка «Закрыто» на воротах будет снята. Они же все равно хотят открыть этот ресторан».

«Сегодня самая главная задача — информировать людей, потому что только они могут защитить Куропаты. Мы постараемся распространить информацию о сложившейся ситуации не только в Беларуси, но и за ее пределами», — заявил Сивчик.