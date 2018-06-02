В Витебске учащаяся технического колледжа совершила попытку суицида

/ Происшествия
Просмотров: 360 Комментариев: 0

Второкурсница Витебского государственного технического колледжа пыталась свести счеты с жизнью. 31 мая прямо в туалете учреждения образования она порезала себе вены.

По словам 16-летней девушки, причиной такого шага стали постоянные придирки и психологическое давление со стороны одной из преподавательниц, которая давила и на других учащихся колледжа и, как уверяет второкурсница, могла прибегать не только к моральному унижению, но и физическому воздействию.

Директор ВГТК Александр Лосякин в комментарии корреспонденту «Народных новостей Витебска» работницу колледжа, которую подросток обвиняет в преследовании, характеризовал положительно. По словам директора, эта женщина отработала в сфере образования 45 лет и ей остается до пенсии полтора года.

Следователи Витебского городского отдела Следственного комитета начали проверку по факту попытки суицида.

Девушка госпитализирована в Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: попытка суицида Персона: Александр Лосякин Город: Витебск

Другие материалы на эту тему:

В тюрьме Жодино повесился осужденный за наркотики

В тюрьме Жодино повесился осужденный за наркотики

Гомельский епископ Стефан смог отговорить от суицида девушку, собиравшуюся прыгнуть с моста

Гомельский епископ Стефан смог отговорить от суицида девушку, собиравшуюся прыгнуть с моста

Молодой человек хотел прыгнуть с 9-го этажа из-за «проблем с девушкой»

Молодой человек хотел прыгнуть с 9-го этажа из-за «проблем с девушкой»

Брестчанин над Гомелем. «Леша, тебя все любят!»

Брестчанин над Гомелем. «Леша, тебя все любят!»

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте