В Витебске учащаяся технического колледжа совершила попытку суицида
Второкурсница Витебского государственного технического колледжа пыталась свести счеты с жизнью. 31 мая прямо в туалете учреждения образования она порезала себе вены.
По словам 16-летней девушки, причиной такого шага стали постоянные придирки и психологическое давление со стороны одной из преподавательниц, которая давила и на других учащихся колледжа и, как уверяет второкурсница, могла прибегать не только к моральному унижению, но и физическому воздействию.
Директор ВГТК Александр Лосякин в комментарии корреспонденту
Следователи Витебского городского отдела Следственного комитета начали проверку по факту попытки суицида.
Девушка госпитализирована в Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии.
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