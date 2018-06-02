На Международной конференции труда поднят вопрос об использовании в Беларуси принудительного труда

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На Международной конференции труда, которая 28 мая — 8 июня проходит в Женеве, председатель Белорусского конгресса демократических профсоюзов (БКДП) Александр Ярошук обвинил власти Беларуси в использовании принудительного труда.

Александр Ярошук
Александр Ярошук

Выступая 1 июня на заседании Комитета по применению стандартов МОТ, профсоюзный лидер заявил, что правительство Беларуси не выполнило принятое несколько лет назад решение комитета отказаться от практик принудительного труда и привести законодательство в соответствие с конвенцией № 29, запрещающей принудительный труд.

Ярошук отметил, что «указы, декреты и законы, которыми были введены нормы принудительного труда, или не были отменены вовсе, или переработаны без изменения сути».

«Продолжает действовать декрет № 29, в соответствии с которым практически все работники страны переведены на срочные трудовые контракты, — подчеркнул Ярошук. — Беларусь стала единственной в мире страной временной занятости, а такая цивилизованная форма найма, как срочные трудовые контракты, из-за чрезмерного распространения превратилась в разновидность принудительного труда, поскольку работники не могут уволиться до их истечения».


Принуждение к труду. Беларусь становится страной временной занятости

«По-прежнему применяется декрет № 5. Им введены такие жесткие критерии трудового найма, существенные изменения условий труда, несоразмерная система наказаний и налагаемых на работников штрафов, что их трудовые отношения приобрели характер принудительных. Нависла угроза имплементации норм декрета № 29 и декрета № 5 в Трудовой кодекс. Правительство внесло соответствующий проект закона в Национальное собрание. Если закон будет принят, то белорусский Трудовой кодекс с закрепленными нормами принудительного труда станет худшим в мире», — убежден он.

Глава БКДП также отметил, что в стране «процветает практика принудительного привлечения граждан к субботникам», продолжает функционировать «система принудительного труда в лечебно-трудовых профилакториях», а также «по-прежнему принуждают к труду родителей, из семей которых государство изъяло детей».

Правительство Беларуси, сказал профсоюзный лидер, так и не отменило декрет № 3, «обязавший безработных уплачивать государству сбор», трансформировав его в декрет № 1, в котором «сбор заменили оплатой гражданами предоставляемых государством услуг, а безработных назвали «не занятыми в экономике».

«Принуждение к труду не решает, а создает проблемы — неотвратимо ведет к утрате работниками стимулов эффективно трудиться и влечет за собой потерю конкурентоспособности экономики. Что мы и наблюдаем сегодня в Беларуси», — заключил Ярошук.

Официальная делегация Беларуси передала комитету доклад, в котором утверждается, что национальное законодательство соответствует положениям конвенции № 29, отмечает БелаПАН.

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Тэги: принудительный труд Персона: Александр Ярошук

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  • Абсолютно верные вопросы к РБ. Согласно этой конвенции субботники уборки полей школьниками, студентами это принудительный труд.