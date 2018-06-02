Юные футболисты из Речицы и Минска стали победителями Кубка Кока-Кола

В Беларуси завершился республиканский футбольный турнир «Кубок Кока-Кола. Вступай в игру!», в котором приняли участие около 30 тысяч школьников со всей страны.

Матчи за чемпионские титулы прошли в Минске. Шанс бороться за первые места получили 8 команд мальчиков и столько же сборных девочек в возрасте от 12 до 14 лет.

Первое место среди мальчиков заняла команда средней школы № 10 из Речицы. На втором месте оказались лидчане из средней школы № 17, а «бронза» досталась команде столичной школы № 154.

Среди девочек победил прошлогодний чемпион — столичная команда из средней школы № 47. «Серебро» завоевали футболистки из брестской школы № 35. На третьем месте завершили турнир девочки из минской школы № 212.

Турнир «Кубок Кока-Кола. Вступай в игру!» проводится с 2012 года унитарным предприятием «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия» совместно с Министерством образования и Белорусской федерацией футбола.