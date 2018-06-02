Оранжевый уровень опасности объявлен по северу Беларуси

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по северу страны.

2 июня в период с 17 часов до 21 часа ожидаются грозы и шквалистое усиление порывами до 15-20 м/с, сильные ливни, град.

Оранжевый уровень опасности означает такие погодные условия, которые представляют реальную опасность. К ним относят шквалы, ливни, грозы, град, жару, морозы, снегопады, метели.

В Минске сегодня ожидается переменная облачность. Ночью возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность 30-40%), гроза. Температура воздуха +25..+27°C. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.