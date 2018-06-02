В Турции запретили Uber
Сервис пассажирских перевозок Uber запрещен в Турции. Об этом решении сообщил лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Uber начал работу в Турции в 2014 году, на данный момент в этом сервисе занято порядка пяти тысяч водителей. Традиционные турецкие службы такси неоднократно жаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Uber.
Однако, как отмечает
Помимо Турции, Uber запрещен в Болгарии, Дании и Венгрии. Сервис также не имеет права работать в Вене и Лондоне, отмечает
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