В Турции запретили Uber

Сервис пассажирских перевозок Uber запрещен в Турции. Об этом решении сообщил лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Uber начал работу в Турции в 2014 году, на данный момент в этом сервисе занято порядка пяти тысяч водителей. Традиционные турецкие службы такси неоднократно жаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Uber.

Однако, как отмечает Daily Sabah , есть мнение, что Uber стал популярным из-за того, что традиционные службы такси завышали цены и оказывали услуги низкого качества.