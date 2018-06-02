В Турции запретили Uber

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Сервис пассажирских перевозок Uber запрещен в Турции. Об этом решении сообщил лично президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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Uber начал работу в Турции в 2014 году, на данный момент в этом сервисе занято порядка пяти тысяч водителей. Традиционные турецкие службы такси неоднократно жаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Uber.

Однако, как отмечает Daily Sabah, есть мнение, что Uber стал популярным из-за того, что  традиционные службы такси завышали цены и оказывали услуги низкого качества.

Помимо Турции, Uber запрещен в Болгарии, Дании и Венгрии. Сервис также не имеет права работать в Вене и Лондоне, отмечает РБК. В Минске сервис Uber начал работать в ноябре 2015 года, в январе 2018 года была завершена сделка по объединению сервисов Uber и Яндекс.Такси.

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Тэги: Турция Uber Персона: Реджеп Тайип Эрдоган

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