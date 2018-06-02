Кипр закрывает счета офшорных компаний

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Центральный банк Кипра предписал банкам закрыть счета всех компаний, учрежденных в офшорных юрисдикциях.

Официальный циркуляр ЦБ Кипра с предписанием получили несколько местных банков 1 июня. Банки начнут закрывать счета уже в понедельник, 4 июня. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает российское издание РБК.

Проблемы возникнут не только у компаний, которые не смогут доказать реальную деятельность на территории Кипра, но и у физических лиц.

РБК полагает, что кипрские власти пошли на такой шаг под давлением Минфина США и начинают процесс очищения Кипра от серых денег из России.

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Тэги: Кипр офшор банк

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