Кипр закрывает счета офшорных компаний

Центральный банк Кипра предписал банкам закрыть счета всех компаний, учрежденных в офшорных юрисдикциях.

Официальный циркуляр ЦБ Кипра с предписанием получили несколько местных банков 1 июня. Банки начнут закрывать счета уже в понедельник, 4 июня. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает российское издание РБК .

Проблемы возникнут не только у компаний, которые не смогут доказать реальную деятельность на территории Кипра, но и у физических лиц.

РБК полагает, что кипрские власти пошли на такой шаг под давлением Минфина США и начинают процесс очищения Кипра от серых денег из России.