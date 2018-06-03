БАТЭ проиграл «Городее», потерпев первое поражение в чемпионате

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После восьми побед в восьми стартовых матчах футбольного чемпионата БАТЭ в двух следующих турах набрал только одно очко из шести.

28 мая борисовчане сыграли дома вничью с «Ислочью» — 1:1, а 2 июня проиграли на выезде аутсайдеру «Городее» — 1:2 (Стасевич, 11 — Дубайич, 53 Усеня, 90+4), пишет БАТЭ.

«Знаете, перед матчем говорили ребятам: в Городее БАТЭ всегда играет очень тяжело. В принципе так оно и вышло. Довольно неплохой первый тайм в нашем исполнении. И драматичная развязка, конечно...» — таков был комментарий главного тренера борисовчан Олега Дулуба на пресс-конференции по окончании встречи, сообщает пресс-служба клуба.

«У меня была достоверная информация, что БАТЭ нас особо не разбирал перед этой игрой, — отметил главный тренер «Городеи» Сергей Яромко. — Скажем, мы полностью разобрали соперника. Я ребятам на предыгровой тренировке в шутку сказал: кому нужна информация о БАТЭ, подойдите ко мне. Вчера было все показано: знаем сильные стороны, знаем, где проблемы есть у оппонентов... Считаю, что по количеству острых моментов мы победили заслуженно... Да, мы ждали своего шанса. Но это была стратегия на матч против лидера белорусского чемпионата».

В таблице чемпионата отрыв БАТЭ от ближайшего преследователя, минского «Динамо», сократился за два тура с 7 до 2 очков. Столичный клуб накануне взял верх над «Минском» — 1:0 (Быков, 89).

Остальные результаты тура: «Неман» — «Шахтер» — 0:1 (Шибун, 35), «Днепр» — «Витебск» — 0:1 (Вергейчик, 65), «Торпедо» — «Динамо» Бр — 1:1 (Кленье, 90+1 — Гаврилович, 30), «Гомель» — «Луч» — 1:0 (Рожков, 42).

3 июня пройдут матчи «Ислочь» — «Смолевичи» и «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк».

Положение команд:

  1. БАТЭ — 25 очков (10 игр; разница мячей 15-4),
  2. «Динамо» Мн — 23 (10; 14-4),
  3. «Витебск» — 20 (10; 13-7),
  4. «Шахтер» — 18 (10; 10-5),
  5. «Неман» — 18 (10; 9-6),
  6. «Слуцк» — 15 (9; 10-7),
  7. «Торпедо-БелАЗ» — 12 (9; 7-7),
  8. «Динамо» Бр — 12 (10; 13-14),
  9. «Днепр» — 10 (10; 6-9),
  10. «Луч» — 9 (10; 7-13),
  11. «Ислочь» — 9 (9; 6-9),
  12. «Минск» — 7 (10; 11-13),
  13. «Смолевичи» — 7 (9; 6-10),
  14. «Торпедо» — 7 (10; 4-13),
  15. «Гомель» — 7 (10; 4-9),
  16. «Городея» — 7 (10; 5-10).

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Тэги: футбол-Беларусь БАТЭ ФК Городея Персона: Олег Дулуб Сергей Яромко

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