«Вашингтон» победил «Вегас» и вышел вперед в финале Кубка Стэнли

В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду одержал победу на «Вегас Голден Найтс» и повел в серии.

Первую шайбу в ворота соперника отправил Александр Овечкин (21:10). Удвоил счет Евгений Кузнецов (32:50).

A mad scramble in front ends with an Alex Ovechkin #StanleyCup Final goal on home ice. #ALLCAPS pic.twitter.com/gVYKd7zd24 — Washington Capitals (@Capitals) 3 июня 2018 г.

В начале третьего периода Томаш Носек сократил счет (43:29). А окончательный результат в матче установил Деванте Смит-Пелли (53:53) — 3:1.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Вашитона».