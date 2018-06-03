«Вашингтон» победил «Вегас» и вышел вперед в финале Кубка Стэнли
В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду одержал победу на «Вегас Голден Найтс» и повел в серии.
Первую шайбу в ворота соперника отправил Александр Овечкин (21:10). Удвоил счет Евгений Кузнецов (32:50).
В начале третьего периода Томаш Носек сократил счет (43:29). А окончательный результат в матче установил Деванте Смит-Пелли (53:53) — 3:1.
Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Вашитона».
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