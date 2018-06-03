«Вашингтон» победил «Вегас» и вышел вперед в финале Кубка Стэнли

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В третьем матче финальной серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду одержал победу на «Вегас Голден Найтс» и повел в серии.

Первую шайбу в ворота соперника отправил Александр Овечкин (21:10). Удвоил счет Евгений Кузнецов (32:50).

В начале третьего периода Томаш Носек сократил счет (43:29). А окончательный результат в матче установил Деванте Смит-Пелли (53:53) — 3:1.

Таким образом, счет в серии стал 2:1 в пользу «Вашитона».

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Тэги: НХЛ Кубок Стэнли

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